Биатлонист Матвей Елисеев получил приглашение на Олимпиаду

Биатлонист Матвей Елисеев стал вторым представителем мужской сборной России, получившим приглашение от Международного олимпийского комитета принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее до соревнований в Южной Корее был допущен Антон Бабиков.

Таким образом, российская команда на Играх сможет принять участие в смешанной эстафете. Напомним, что ранее приглашение от МОК получили Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

Информацию о допуске на Олимпиаду Матвея Елисеева подтвердил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов, сообщает РИА Новости.

В списке приглашенных биатлонистов отсутствует лидер сборной России Антон Шипулин, который надеется получить ответ от МОК по поводу его неодпуска на Олимпиаду.