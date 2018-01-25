Часы Судного дня: до ядерной полночи осталось 2 минуты

Символические стрелки "часов судного дня", указывающие на угрозу глобальной катастрофы, стали ближе к ядерной полуночи и теперь показывают 23.58.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известила на специальной пресс-конференции президент Чикагского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

Представители этой авторитетной организации пояснили, что такое положение стрелок вызвано тем, что в 2017 году все мировые ядерные державы активно вкладывали средства в развитие своих арсеналов.

В их числе также Северная Корея, которая постоянно проводит ракетные и ядерные испытания.

Тревогу ученых вызывает и программа конфигурации ядерных сил США, которая оставляет возможность для повышения роли атомного и водородного оружия.

Впервые Часы Судного дня начали функционировать в 1947 году. За 71-летнюю историю проекта стрелки Часов меняли своё положение более двадцати раз. Во время Карибского Кризиса 1962 года, когда мир был в двух шагах от ядерной войны, часы не успели отреагировать на ситуацию, поскольку ситуацию разрешилась в течении 38 дней.

Нынешний показатель — один из самых близкий к ядерной полуночи, означающей возможное приближение ядерного катаклизма. Такое же время "часы судного дня" показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы.

Дальше всего от катастрофы они "убежали" на волне оптимизма в связи с окончанием "холодной войны" в 1991 году. Тогда, по мнению ученых, человечество отделяло от ядерного катаклизма целых 17 минут.