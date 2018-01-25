Путин предложил превратить ракетоносец в авиалайнер

Стратегический ракетоносец Ту-160 может получить гражданскую версию. Превратить боевую машину в авиалайнер предложил Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода.

Президент уточнил, что в Советском Союзе был сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Однако билеты на его рейс стоили очень дорого. Зато сейчас в России появились крупные компании, которые вполне могут использовать подобный лайнер.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь ответил Путину, что проект сверхзвукового пассажирского лайнера у компании уже есть.

Что интересно, конструкторы КБ Туполева использовали богатый опыт и технологии, накопленные при разработке гражданского Ту-144, и для создания боевого Ту-160. Есть мнение, что и конкурс на право строить ракетоносец, конструкторское бюро выиграло именно благодаря наработкам по большим сверхзвуковым самолетам.