В США работает служба экстренной помощи атеистам

В Америке существует организация Center for Inquiry, помогающая неверующим людям, которым угрожают религиозные фанатики. Представители Center for Inquiry уже переправили за рубеж несколько семей атеистов, которых грозились убить за отказ вести религиозный образ жизни.

Согласно статистике, атеистов на планете меньшинство. 63 процента населения Земли относит себя к той или иной религии, 71 процент верит в бога, 56 процентов считают, существует рай, 49 верят в рай, отмечает Gallup.

При этом в 22 странах за вероотступничество предусмотрена уголовная ответственность, а в 12 государствах за атеизм могут казнить. Такие законы действуют, например, в Афганистане, Саудовской Аравии, Эмиратах, на Мальдивах. Кроме того, в 74 странах богохульство считается преступлением.

Представители Center for Inquiry утверждают, что в США представители этнических комьюнити, чей образ жизни отличается от поведения соседей, часто подвергаются серьезному давлению со стороны окружающих.