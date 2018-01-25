Швейцарская мумия XVIII века оказалась предком Бориса Джонсона

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон оказался потомком жительницы Швейцарии XVIII века, чье мумифицированное тело было найдено при реконструкции церкви Барфюссер в городе Базель в 1975 году. Установить имя покойной и проследить ее генеалогию удалось лишь недавно благодаря анализу ДНК, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Женщину, чьи останки были обнаружены в Швейцарии более 40 лет назад, звали Анна Катарина Бишофф. Она скончалась в 1787 году от отравления ртутью, которой в те времена личили сифилис. По одной из версий, Бишофф заразилась им, ухаживая за больными, страдавшими от этого недуга.

Бишофф была замужем за священником, у нее было семеро детей. Именно ртуть сохранила ДНК женщины. Согласно исследованию ученых, Анна Катарина является пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушкой Бориса Джонсона.

Министр иностранных дел пока никак не прокомментировал эту новость.