В Японии начали выращивать бананы со съедобной кожурой

Японская фирма D&T Farm начала выращивать уникальные бананы со съедобной кожурой. Проект, которым сотрудник компании Сецузо Танаки сначала занимался как хобби, в настоящее время вырос в полноценный бизнес. На вкус такие плоды значительно слаще обычных бананов, их кожура похожа на листья салата, сообщает NY Post.

Новый сорт бананов назвали "Монгей" ("невероятный"). Уникальные плоды высаживают при температуре минус 60 градусов, а затем размораживают и пересаживают в другую почву, после чего выращивают как обычные бананы, при температуре 26,5 градуса.

Из-за таких перепадов бананы начинают расти быстрее, а их кожура истончается до максимума.

По словам тех, кто пробовал "Монгей", вкус кожуры при его поедании практически не чувствуется. В настоящий момент такие бананы продаются лишь в одном магазине в японском городе Окаяма и стоят по 6 долларов за штуку.

Впрочем, представители D&T Farm собираются расширить производство и экспортировать свой продукт за рубеж.