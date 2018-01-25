Объявлен состав женской сборной России на Олимпиаду

Федерация хоккея России назвала имена хоккеисток, которые вошли в олимпийский состав женской сборной страны. Среди них нашлось место и Людмиле Беляковой, которая ранее не получила приглашение от Международного олимпийского комитета.

В состав команды вошло 23 игрока. Вратари: Надежда Александрова, Надежда Морозова и Валерия Тараканова; защитники: Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова; нападающие: Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарева и Людмила Белякова.

Ранее на канале "Россия 24" был объявлен состав мужской сборной России, который в феврале отправится на Олимпийские игры в Южную Корею.