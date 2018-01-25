Рогозин рассказал, каким будет российский ракетоносец будущего

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, или ПАК ДА, будет построен по схеме "летающее крыло". Конструкторское бюро Туполева уже перешло к активной фазе проектирования. Ожидается, что испытания новой машины начнутся в 2023-2024 годах, заявил в интервью газете "Комсомольская правда" вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.

Напомним, ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что проект перспективного ракетоносца уже согласован с военными. На предприятиях в Казани и Москве идет подготовка к созданию ПАК ДА, добавил президент компании. В серию новая машина может пойти не раньше 2028 года.

Помимо этого, источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе страны раскрыл некоторые особенности боевой машины. Например, ПАК ДА заменит все существующие бомбардировщики и ракетоносцы, а именно Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

Новый самолет будет дешевле и экономичнее их, так как его сделают дозвуковым. Соответственно, снизятся расход топлива и стоимость обслуживания. А высокая скорость, по мнению военных, ПАК ДА не нужна. Его вооружат высокоточными крылатыми ракетами с дальностью пуска до 4-5 тысяч километров. То есть он сможет обстреливать противника и не входить в зону действия его ПВО.

Схема "летающее крыло" не самая популярная в авиастроении. Хотя боевые машины, построенный по ней, встречаются. Например, американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Основное преимущество такой конструкции – самолет можно сделать менее заметным для радаров.