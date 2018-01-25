Задержки электричек на Горьковском направлении: у Карачарова экспресс сбил человека

У станции Карачарово, на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД), в районе 19 часов владимирским экспрессом был сбит человек.

На сайте расписания электричек Туту.ру сообщается, что он был травмирован, однако по сообщениям очевидцев в соцсетях человек умер.

Официальных сообщений об этом ЧП и состоянии сбитого человека пока нет. Однако сообщается, что в районе 20 часов электрички из Москвы в область на Горьковском направлении МЖД следуют с задержками примерно на полчаса.

Кроме того, некоторые поезда, по сведениям этого же интернет-сервиса, следуют от Курского вокзала с остановками только в Новогирееве и Реутове.

Транспортный коллапс на этом же направлении пригородных поездов произошел 10 дней назад, 15 января.

Тогда из-за обрыва провода в вечерний час пик также был серьезный сбой в движении, тысячи людей не могли вовремя уехать с Курского вокзала или же сесть в электрички на других станциях, поскольку электропоезда шли по объездному пути без остановок до Новогиреева.