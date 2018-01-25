Президент в Казани: полет "Белого лебедя", беседа со студентами и командой "КамАЗ-Мастер"

В Казани поднялся в небо первый модернизированный самолет Ту-160. Это обновленная версия стратегического бомбардировщика, самого мощного в мире, который к тому же способен нести ракеты с ядерными боеголовками. В ближайшие годы в армию поступят не менее десяти таких машин. За первым полетом "Белого лебедя", как этот самолет называют летчики, наблюдал Владимир Путин.

Впервые после 10-летнего перерыва в небе над Казанью – "Белый лебедь", краса и гордость российских Воздушно-Космических сил. Его вновь собирают на местном авиационном заводе. В 2015-м — верховный главнокомандующий поручил возобновить производство, и вот уже первый полет совершенно нового модернизированного стратегического ракетоносца.

Технологию восстанавливали с нуля. Реконструированы цеха, взлетная полоса и даже диспетчерская вышка, с которой сегодня за полетом наблюдал российский президент. У каждого такого самолета, как у человека, есть собственное имя. Для военной авиации — традиция уникальная. Этот — назван в честь легендарного главкома ВВС Героя России Петра Дейнекина.

Главная особенность конструкции — изменяемая геометрия крыла, позволяет быстрее маневрировать и набирать скорость. Если раскрыть их полностью, самолет займет половину футбольного поля. Но основное — то, что бомбардировщик способен под этими гигантскими крыльями нести.

"Белые лебеди" зарекомендовали себя в Сирии. Их точные удары способствовали победе над террористами. Но у ракет ведь могут быть любые боеголовки: Ту-160 — важнейшая составляющая российской ядерной триады, а значит, гарантия безопасности страны.

"Разрешите от лица экипажа поздравить весь коллектив, вас, всю страну с этим знаковым событием", — говорит заместитель начальника летно-испытательной станции Алексей Рябов.

"Это, конечно, большой успех коллектива завода, — констатирует Владимир Путин. — И я вас всех поздравляю. Это серьезный, серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сфере и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Будем двигаться дальше".

Хорошо бы на базе такого самолета сделать еще и пассажирский, предлагает Путин, и оказывается, что у авиаконструкторов такие разработки уже есть. Владимир Путин и сам ведь летал на Ту-160, напомнили работники завода, и с кресла пилота наблюдал даже за пусками крылатых ракет, правда, это была предыдущая версия бомбардировщика, до модернизации.

Насколько модели — на взгляд президента — отличаются друг от друга? "Это незабываемое впечатление, — признается глава государства. — Я тогда сказал, могу сейчас повторить: как во сне все равно. Все происходит, как во сне. Что касается самолета самого, его модернизации, я вам приоткрою небольшую тайну: мы же начали применять его, для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять. Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе. И у нас все получилось. Это реально большой успех, большой шаг вперед. Это, ну, внешне выглядит только так вот тот Ту-160, на котором я летал. Это совсем другая машина".

Летать на сверхзвуковом бомбардировщике — это, между прочим, требует особой физической подготовки. Рабочие спрашивают, откуда она у президента при таком плотном рабочем графике. "Общаюсь с такими людьми, как вы — с позитивными, настроенными на результат, активными, — отвечает Владимир Путин. — Это заряжает всегда. Заряжаюсь от таких как вы, как от батарейки".

Молодые сотрудники спрашивают: нельзя ли работу на оборонном предприятии приравнять к армейской службе. "Вот сейчас только министр обороны докладывал, я ему согласовал, создание практических технопарков, — рассказывает президент. — Мы это сделаем в удобном, очень хорошем месте. А туда будем призывать молодых специалистов, молодых ученых, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности".

Комплексный подход во всем: Ту-160 может автономно преодолеть расстояние до 14 тысяч километров, а с дозаправками — вдвое-втрое дальше. И для него создан особый самолет-заправщик Ил-78: его как раз сегодня испытывали под Ульяновском.

"Объединенная авиастроительная корпорация сегодня заключила контракт с Министерством обороны на поставку 10 Ту-160", — сообщает президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Это обеспечит Казанский авиазавод гособоронзаказом до 2027 года, но в будущем, уверен президент, нужно все-таки переходить и на гражданскую продукцию. "Это точно совершенно нужно делать всем оборонным предприятиям, — подчеркивает Владимир Путин. — Потому что пик оборонного заказа он когда-то пройдет, для вас не скоро еще, до 2027 года полная загрузка. Но нужно думать и о будущем. И, конечно, мы будем этим заниматься".

В Татарстане хватает примеров успешных гражданских проектов. Вот сегодня Владимир Путин во время встречи с главой региона Рустамом Миннихановым по видеосвязи командует открытием в Нижнекамске установок по производству высокооктанового экологически чистого автомобильного бензина. Новые предприятия, дополнительные рабочие места. Или прославивший российскую технику на весь мир "КамАЗ". Очередная победа на ралли "Дакар" — у заводской команды.

Команда "КамАЗ-Мастер" как раз сегодня вернулась в Казань. И с получением "Золотого бедуина", главного приза автомобильного марафона, спортсменов поздравил российский президент. Пилоты команды подарили Владимиру Путину макет "КамАЗа", на котором выиграли соревнование, и показали машину, на которой будут участвовать в "Дакаре" в следующий раз.