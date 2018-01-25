"Не бойтесь ошибок": Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

"Не бойтесь ошибок": Путин поздравил студентов с Татьяниным днемЧитайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех российских студентов. Президент побывал на форуме студенческих клубов, посетил Казанский федеральный университет, по видеосвязи пообщался с учащимися других российских вузов. При этом глава государства уделил внимание не только светскому, но и религиозному образованию.
Огромная казанская "Арена" заполнена до предела. Когда на сцену поднимается Путин, почти все достают мобильные телефоны. В их главный праздник — Татьянин день — российские студенты принимают от президента поздравления.
"Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением. Я искренне вам этого желаю", — сказал президент участникам форума.
На сцене рядом с Путиным стоят победители конкурса студенческих проектов. Молодые, яркие, амбициозные. Все они получат гранты от государства. Пять тысяч участников, география буквально всей страны. Сотни дискуссий, мастер-классов и встреч. И темы для обсуждений — от политики и межнациональных отношений до науки и искусства. Главный девиз "Вместе вперед!".
В России более семи миллионов студентов – это население небольшой страны. И вот региональные молодежные клубы решили выступить единой командой. "Пришло понимание того, что вместе можно быстрее достичь больших результатов — быстрее. Это такой в нормальном смысле слова социальный лифт и социальная подготовка", — говорит руководитель оргкомитета Всероссийского образовательного форума студенческих клубов "Вместе вперед!" Матвей Навдаев.
О новом – инновационном — подходе к образованию Путин говорит уже в Казанском университете. Он один из старейших в России. На связи все главные федеральные вузы — Калининград, Ростов, Екатеринбург, Симферополь и, конечно, Петербург и Москва. По словам президента, создание такой федеральной сети было правильным решением.
"Федеральные университеты призваны стать флагманами промышленного, социального, технологического развития целых территорий России, отдельных отраслей, содействовать освоению огромных пространств нашей страны, в том числе таких стратегически важных, как Арктика, Сибирь, Дальний Восток. Именно поэтому мы направили на развитие наших образовательных центров значительные финансовые ресурсы, продолжили эти программы и в непростой период глобального кризиса", — подчеркнул Путин.
Современные университеты должны быть не привычными академическими площадками, а скорее научно-исследовательскими центрами. В Казанском университете есть целый центр медицинских инноваций.
Перед тем, как погрузиться в вопросы образования, Путин решил заехать в больницу, где сейчас проходит лечение Минтимер Шаймиев. "Сердце радуется, очень красиво все. И своевременно. Идет так, как рассказывали, как мы планировали", — сказал глава государства. "Впервые в истории России", — отметил Шаймиев.
Это Шаймиев и Путин про открывшуюся недавно в Болгаре исламскую академию — первую в современной России. Проект, состоявшийся во многом благодаря поддержке первого президента Татарстана. На встрече с муфтиями глава государства особо подчеркнул важность той миссии, которую несут исламские богословы. "У нас создана вся триада — медресе, вузы и академия. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался этим проектом. Очень красивый проект, важный и очень нужный для нашей страны", — отметил Путин.
Старинный Болгар, где почти тысячу и сто лет назад был принят ислам, для российских мусульман — безусловная святыня. Теперь тут начинают готовить элиту мусульманской теологии. Четыре факультета, 40 первокурсников. Раньше для повышения квалификации российские мусульмане ездили за границу, но важно же опираться на собственные традиции.
Еще накануне в Уфе об этом говорили. Там Путин внимательно осмотрел соборную мечеть. "Мне очень приятно, что все развивается так активно. Как вы сказали, в 2000 году было 16 мечетей, а сейчас тысяча", — говорит президент. "1200 только в Башкортостане", — уточняет муфтий. "1200 только здесь! Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе и традиционного ислама", — подчеркивает Путин.
Этот пример важно показать всему миру, считают российские мусульмане. "Они видят нашу позицию, как мы поддерживаем мир, стабильность, дружбу между народами. И это пример для других", — уверен председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.
Во всех российских регионах, где столетиями сосуществуют разные религии, видно: сила страны — она ведь и за счет того, что каждый здесь может сохранять свою самобытность, образуя мозаичное единство общего государства.
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