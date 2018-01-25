"Просто пишу стихи и исполняю под гитару". 80 лет Владимиру Высоцкому

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Кумир нескольких поколений, поэт, актер, автор и исполнитель песен. Его строки, знакомые каждому, ставшие хрестоматийными, современно звучат и сегодня. Театральные и кинороли Высоцкого стали классикой.

От ворот Ваганьковского до памятника стоят люди. Могила в цветах. Гитары разных мастей. "Я приехала из Риги. Быть в Москве в эту дату и не прийти, не возложить цветы — это конечно, было бы неправильно, это не про меня", — говорит женщина.

Какое место в Москве больше всего связано с Владимиром Высоцким? Да вот оно — перекресток Петровки и Страстного бульвара. Ведь здесь и детство: театр Эрмитаж, куда ходил на концерты Утесова. Здесь и здание Уголовного розыска: ведь самый известный муровец — это Глеб Жеглов, придуманный Вайнерами и воплощенный Владимиром Семеновичем. Здесь и юность: "Где мои семнадцать лет? На Большом Каретном". Недалеко и молодость: по Петровке, Камергерский переулок, там Школа-студия МХАТ, и по Страстному Бульвару переход на Тверской — Театр имени Пушкина. На перекрестке этих дорог и поставлен памятник. Таким Высоцкого увидел скульптор.

Еще одно "место Высоцкого" — дом художника Бориса Мессерера. Он показывает старые ступени в мастерской. "Сидя на этих ступенях, все время пока мы здесь выпивали, гуляли, разговаривали, смеялись, он судорожно правил свои стихи", — вспоминает президент Ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы, народный художник РФ Борис Мессерер.

Здесь зарождался альманах "Метрополь". Мессерер и его жена Белла Ахмадулина сами ездили в Париж к Высоцкому и Марине Влади. При том, что до сих пор говорят, дескать, поэты не признавали Высоцкого поэтом. Нередко называли и называют бардом. Из интервью актеров "Таганки" Болгарскому народному телевидению:

- Вы бард. Можно так сказать? - Нет, я не люблю это слово. Не бард, нет. Я просто пишу стихи и исполняю их под гитару.

В 1966 году молодой режиссер Станислав Говорухин настоял на съемках Высоцкого в фильме "Вертикаль". Впервые на экране с гитарой. "Сказали, ладно, пусть Высоцкий снимается, но только чтоб песен не было никаких. А когда художественный совет посмотрел, они пришли в ужас! Было написано пять песен", — рассказывает народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Слухи о том, что Высоцкий запрещен, подогревало то, что его не публиковали, не издавали. Переписывали с пленки на пленку в домашних условиях. Хотя позже у него даже во Франции вышло 14 пластинок.

Он много раз мог остаться и избежать бюрократии, конфликтов в театре, полулегальных выступлений. Но всегда возвращался. Играл Гамлета, выходил с гитарой к микрофону, снимался в кино.

"Сейчас я понимаю очень многое! Я понимаю, почему у нас иногда не было с ним контакта! Потому что ему казалось, что я — мальчик ЦК комсомола, что я там двери ногой открываю, — рассказывает заслуженный артист России Владимир Конкин. – Он сейчас становится выпуклее. Вот в этом парадокс настоящего таланта!".

Самая высокая "вертикаль" Высоцкого — в Екатеринбурге. С вензелем "В". Бизнесмен Андрей Гавриловский построил небоскреб, где два этажа отвел под частный музей Высоцкого. "Самый первый был у нас экспонат — столик с Таганки, за которым сидел Владимир Семенович", — рассказывает он.

Где-то в Грузии был найден и отреставрирован старый "Мерседес". Это его Марина Влади покупала Высоцкому, говорит бизнесмен. А на аукционе был куплен самый дорогой экспонат — последние стихи Высоцкого. "Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним". Листок за четверть миллиона евро. Часть экспонатов приехала сюда из Москвы из дома-музея Высоцкого.

"Это было великое время, это великие актеры, это замечательный театр. Удивительные художники, киношники, литераторы. В этот день имеет смысл вспомнить и о них, и об этом поколении, и о том времени. Они много сделали", — говорит Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого.

Не раз отлит в бронзе, а теперь и на монетах в серебре. А в памяти и в сердце Высоцкий у каждого свой.