Резонансное ДТП: выпил, сел за руль и убил человека

Водитель, устроивший крупное ДТП на Проспекте Мира, был пьян. Это подтвердила экспертиза. Накануне вечером его Ford на огромной скорости врезался в остановку общественного транспорта. Один человек погиб, еще трое попали в больницу. По статистике, по вине нетрезвых автомобилистов в России сегодня происходит каждая десятая авария. Есть ли способ радикально снизить смертность на дорогах?

Летящий по вечернему проспекту внедорожник смогло остановить только столкновение. На скорости больше ста километров в час водитель потерял управление.

От автобусной остановки осталась груда металла. Пассажир Ford скончался на месте. Трое прохожих — в больнице.

"Двигался внедорожник, который хаотично перестраивался в потоке — у меня такое ощущение, что водитель был в неадекватном состоянии", — рассказал очевидец.

Предположения свидетелей подтвердились. Водитель был пьян. Причем в таком состоянии, по данным полиции, он садится за руль не в первый раз.

"Он уже привлекался за пьяную езду в 2013 году, но с тех пор так и не сдал водительское удостоверение", — сообщили в ГИББД Москвы.

По статистике каждый десятый автомобилист, попавший в аварию, был пьян. Сегодня за такую езду наказывают штрафом до 30 тысяч. И лишением прав — до 2 лет. В случае повторного нарушения — тюремный срок. В рамках новой стратегии безопасности движения уже в этом году предусмотрены более серьезные меры.

"Будет закон, ужесточающий наказание за отказ от медицинского освидетельствования. Предполагается увеличить штрафы в полтора-два раза для таких отказников", — рассказал Игорь Моржаретто, автоэксперт.

В 2016 году аварийность на российских дорогах снизилась до 173 тысяч случаев. В 2017-м — еще минус 6 с половиной процентов. Показатели по Москве — даже более оптимистичные. Аварий стало меньше на четверть, а погибших — больше чем на треть.

"Снижение количества аварий стало возможно благодаря целому комплексу мер — установка камер, изменение организации движения и появление на пешеходных переходах дополнительной подсветки", — пояснил Сергей Назаров — заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД.

Тем не менее, аварийность за городом — на скоростных трассах — по-прежнему высока. Пренебрежение правилами — основная причина ДТП. Иногда их просто не знают — это относится к водителям, чей стаж меньше двух лет. Начинающих автомобилистов — в рамках все той же стратегии безопасности — в случае аварии предлагают отправлять переучиваться.