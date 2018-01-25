Колобков: спортсмены могут принять любое решение по участию в Олимпиаде

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал официальную заявку команды "Олимпийских спортсменов из России" на Олимпийские игры 2018 года, в которую вошли 169 спортсменов. По его словам, спортсмены могут принять любое решение относительно участия в Олимпиаде.

"22 января был предварительный список российских спортсменов, а сегодня список уже официальный, — сказал Колобков, которого цитирует ТАСС. — Спортсмены из этого списка будут получать приглашения от МОК, при этом спортсмены могут принять любое решение по поводу участия в Играх".

Он также добавил, что российская сторона получает поддержку от организаторов Игр, многих федераций и надеется получить ее от других спортсменов. "Мы много обсуждаем это с представителями международных федераций, поддержка с их стороны есть, я не буду сейчас называть эти федерации, — заявил Колобков, которого цитирует "Интерфакс". — Мы общаемся и с организаторами Олимпиады, они поддерживают российскую команду, очень нас ждут, и будут переживать за наших спортсменов. Мы надеемся на поддержку со стороны спортсменов из тех видов спорта, в которых наши ребята будут участвовать. Мы чувствуем поддержку со стороны многих людей".

Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что отказов от участия в Играх еще не было. "Каждое приглашение будет присылаться индивидуально всем 169 спортсменам. Ни от одного мы не слышали, что он откажется от участия, — сказал Поздняков, которого цитирует РИА Новости.

Он также отметил, что отстраненных российских спортсменов на Играх не будут заменять другие. "При консультациях с международными федерациями и с нашей точки зрения в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК, – добавил Поздняков. — Дело в том, что при консультациях с федерациями мы исходили из того, что все ведущие спортсмены должны попасть в эту заявку. С нашей точки зрения и с точки зрения всех федераций без исключения в знак солидарности с теми спортсменами, которые не могут участвовать в соревнованиях, более слабые спортсмены не могут занимать их места. Это общее решение. В этой связи все наши квоты и не были выбраны".