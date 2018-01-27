Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

Telegram прочно вошел в жизнь современных интернет-пользователей. Следить за новостями или читать развлекательный контент – здесь просто и очень удобно. Мы не перегружаем наших читателей, а также не публикуем негатив. Этого в Сети и без нас достаточно. Telegram Вестей – это дайджест новостей из разных уголков России и зарубежья, а также интересные ролики и красивые фотографии.

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