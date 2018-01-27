Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

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27 января 201812:55

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Коротко

13:09

Подрыв кареты скорой помощи: 40 убиты, 140 ранены

12:45

Курский вокзал "заминировали" вслед за Киевским

12:09

В Японском море найдены два плота с "Востока"

12:05

В дипквартале Кабула прогремел взрыв

09:52

На МКАД столкнулись пять автомобилей

09:36

В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

07:33

Приморье сковали аномальные морозы

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Сегодня

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