Названы имена всех 169 российских спортсменов в составе команды на Олимпиаду

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Олимпиада-2018 38 минут назад
Названы имена всех 169 российских спортсменов в составе команды на ОлимпиадуЧитайте нас в Telegram
Олимпийский комитет России (ОКР) на своем сайте опубликовал полный состав команды "Олимпийские спортсмены из России", которые примут участие в Играх в Пхенчхане. В заявку из 169 человек попали только четыре биатлониста и четыре конькобежца.
Ниже приводим весь состав по видам спорта:
биатлон — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева;
бобслей и скелетон — Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева;
горнолыжный спорт — Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко;
керлинг — Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова;
конькобежный спорт — Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф;
лыжное двоеборье — Эрнест Яхин;
лыжные гонки — Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова;
прыжки на лыжах с трамплина — Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова;
санный спорт — Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина;
сноуборд — Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова;
фигурное катание — Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова;
фристайл — Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова;
хоккей –
мужская команда: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.
женская команда: Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева;
шорт-трек — Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.
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