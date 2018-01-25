Ученик пришел в самарскую школу с пневматикой и дымовыми шашками

Школьник в Самаре пронес в учебное заведение на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре, никто не пострадал.

Как передает РИА Новости, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что винтовки подросток пронес в школу № 46 в чехле от гитары.

Он подчеркнул, что учебное заведение охраняется вахтершей, которая не досматривает учеников, тревожной кнопки в здании также нет.

В свою очередь, директор колледжа сервиса производственного оборудования, в стенах которого временно располагается школа № 46, Владимир Бодров сообщил, что охрана обеспечивается согласно имеющемуся финансированию и предполагает четырех дежурных вахтеров-сторожей.

Он посетовал на то, что нет денег на электронный металлоискатель на входе, который бы сразу выявил "ношу" хулигана.