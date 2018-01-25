Арестован афганец, напавший на полицейских в бельгийском Генте

Мигрант-афганец, напавший в минувший вторник на полицейских на вокзале бельгийского города Гент, помещен под арест.

Как уточняет "Интерфакс", подозреваемому вменяется попытка убийства. По словам полицейских, арестованный не проявлял никаких признаков радикализма, но испытывает проблемы психиатрического порядка.

Местные СМИ информируют, что речь идет о 28-летнем афганце, имеющем как беженец законный вид на жительство в Генте.

Как сообщалось ранее, во вторник вечером полицейские стреляли по угрожавшему им ножом человеку на вокзале Гента. Нападавший был серьезно ранен, доставлен в госпиталь и прооперирован. На сегодня его жизни ничего не угрожает.