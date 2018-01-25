В соревнованиях для недопущенных к Олимпиаде смогут участвовать все спортсмены

В соревнованиях для спортсменов, которые не были допущены до Олимпийских игр-2018, смогут принять участие все российские атлеты. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. Ранее стало известно, что на Олимпиаду в составе команды "Олимпийских спортсменов из России" поедут только 169 человек.

"Никакой альтернативы не будет. Это не соревнования специально для тех, кто не поехал, это вообще для всех спортсменов в этих видах спорта, – заявил Колобков, которого цитирует РИА Новости. — Мы проведем их в удобное время. Там будут участвовать вообще все российские спортсмены. Мы выберем самое удобное время, чтобы эти соревнования вписались в график международных соревнований".

"По поводу финансирования — безусловно, это будет сделано, потому что это должно повысить привлекательность этих соревнований. Может, эти соревнования станут традиционными. На следующей неделе мы уже представим положение о этих соревнованиях, сейчас мы прорабатываем этот вопрос с федерациями", — добавил министр.