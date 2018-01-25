В Facebook и Instagram произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи сообщают, что не могут открыть свою страницу, обновить ленту, оставить комментарии или поставить лайки.

По данным сайта Down Detector, который занимается отслеживанием сбоев, проблемы с "Инстой" наблюдаются в США (преимущественно в крупных городах — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско), странах Южной Америки, Европы и Азии. О сбоях сообщают и некоторые российские пользователи. Проблемы с Facebook затронули Нидерланды, Польшу, Германию, Венгрию и другие европейские страны, а также США и Мексику.