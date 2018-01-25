СМИ: "Динамо" расторгло контракт с Павлом Погребняком

Московский футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с нападающим Павлом Погребняком. Расторжение соглашения между "бело-голубыми" и 34-летним форвардом состоялось в одностороннем порядке, сообщает "Спорт-экспресс".

Ранее руководство "Динамо" оштрафовало Погребняка на 9 миллионов рублей за то, что пропустил матч клуба с махачкалинским "Анжи" и вместо этого улетел в Турин, где пошел на встречу местного "Ювентуса" с миланским "Интером".

Погребняк пополнил состав "Динамо" летом 2015 года, подписав контракт до лета 2018-го. В нынешнем сезоне форвард вышел на замену только в одном матче чемпионата.