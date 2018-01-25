При крушении вертолета Ми-8 в Полтавской области погибли четыре человека

В результате падения частного вертолета Ми-8 в городе Кременчуг Полтавской области погибли четыре человека. Такие данные СМИ сообщили представители областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все четверо – члены экипажа.

В настоящее время специалисты выясняют причины катастрофы, передает ТАСС. На месте ЧП работают спасатели, пожарные и врачи. Разбившийся вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".

По факту крушения Ми-8 открыто уголовное дело по статье УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".