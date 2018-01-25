В Саратове двое неизвестных напали на полицейских

В Саратове двое мужчин открыли огонь по сотрудникам полиции во время попытки задержания. О ЧП сообщили СМИ представители пресс-службы областного ГУ МВД.

По предварительным данным, в четверг, 25 января, несколько оперативников прибыли на место предполагаемого задержания. Но, выйдя из машины, они столкнулись с вооруженным сопротивлением со стороны предполагаемых преступников. Полицейских обстреляли из огнестрельного оружия, передает агентство "Интерфакс".

В результате перестрелки пострадал один сотрудник полиции. Ему была оказана медицинская помощь, передает РИА Новости.

Оперативникам уголовного розыска областного ГУ МВД удалось установить личность одного из подозреваемых и автомобиль, на котором он передвигался. В настоящее время полицейские реализуют комплекс мероприятий, которые направлены на установление местонахождения подозреваемых и их задержание.