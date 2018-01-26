Париж заполонили полчища крыс. Мусорщики отказываются выходить на работу из-за атак грызунов. Горожане обходят стороной помойки. Причина — наводнение и аномальные дожди. Уровень воды в Сене превысил 5 метров, а к выходным может увеличиться до 6, то есть, побить рекорд 2016 года, передает "Россия 24".

По реке не ходят суда. Закрыты несколько станций метро, электричек. Музеи готовятся спасать шедевры. Лувр уже закрыл некоторые залы. Это же собираются сделать музеи Орсэ и Оранжери.