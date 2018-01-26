"Зенит" вновь разгромил соперника на сборах в ОАЭ

Санкт-петербургский "Зенит" в рамках подготовки к весенней части сезона чемпионата России провел на сборах ОАЭ второй контрольный матч. Российский клуб встречался с пражской "Славией" и одержал крупную победу со счетом 5:1.

В составе победителей мячи забили Александр Кокорин (27-я минута), Антон Заболотный (46-я), Александр Ерохин (67-я), Дмитрий Богаев (70-я) и Денис Терентьев (77-я). У "Славии" отличился Милан Шкода (62-я). Отметим, что для "Зенита" эта разгромная победа на сборах стала уже второй. Ранее санкт-петербургский клуб забил пять безответных мячей в ворота датского "Копенгагена". В следующем матче "Зенит" 28 января сыграет с китайским "Гуанчжоу Эвергранд".