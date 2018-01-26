Телеканал "Моя Планета" первым из российских СМИ выиграл премию АНТОР

Телеканал "Моя Планета" (группа "Цифровое телевидение") стал первым российским СМИ, получившим премию Ассоциации национальных туристических офисов в России (АНТОР) имени Лакатоша Барнабаша.

"Моя Планета" удостоена специального приза – за творческое продвижение международного туризма в России. Вручение наград состоялось 25 января в Москве в рамках XXIII международного воркшопа MICE ANTOR. Приз получил ведущий телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов.

Ежегодная премия АНТОР была учреждена в 2010 году и названа в честь инициатора создания Ассоциации и ее первого председателя Лакатоша Барнабаша (Венгрия). Лауреатами премии становятся члены АНТОР, добившиеся наиболее значимых результатов в текущем году, а также туристические организации по всему миру, наиболее активно сотрудничающие с Ассоциацией.

"Для нас это большая честь — не только получить награду, но и быть первыми, — заявил главный редактор "Моей Планеты" Николай Табашников. — Мы очень рады, что именно "Мою Планету" выбрали из всего разнообразия каналов и передач на российском ТВ. АНТОР — очень профессиональная организация, и мы давно и плодотворно работаем со странами, входящими в Ассоциацию.

Очень радует тот факт, что в эти непростые времена санкций и глобальных проблем в работе с АНТОР мы не только не чувствуем каких-либо сложностей, а наоборот — максимальное содействие и полное взаимопонимание. Хочется верить, что эта награда — залог еще более плодотворного сотрудничества с АНТОР. Еще раз огромное спасибо за эту награду", — сказал главный редактор "Моей Планеты" Николай Табашников.

Среди лауреатов премии имени Лакатоша Барнабаша 2018 года – компания "Евроэкспо", офисы по туризму Японии и Кипра.

"Моя Планета" – главный российский познавательный канал о путешествиях, истории, науке и людях – предлагает зрителям лучшие отечественные и зарубежные программы, а также документальные проекты. Основу сетки составляют программы и фильмы собственного производства: каждый год коллектив канала создает более 300 фильмов о путешествиях.