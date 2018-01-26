Биатлонист Отченаш поддержал Шипулина и других российских спортсменов

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш на своей странице в Instagram выступил с заявлением в поддержку российский спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года. В частности, он поддержал Антона Шипулина.

Словак является серебряным призером чемпионата Европы по биатлону и трехкратным чемпионом мира по летнему биатлону. Спортсмен выступал на Олимпийских играх в Сочи. На своей странице в соцсети Отченаш выложил коллаж. На одном из фото словак стоит вместе с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. На двух других фото Антона Шипулина. Отметим, что текст под на фото был написан на русском языке.

"Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала эта великая спортсменка, которой я восторгался, — заявил Отченаш. имея в виду Исинбаеву. — Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин – брат "нашей" Насти!"

Под "нашей Настей" Отченаш имеет в виду словацкую биатлонистку Анастасию Кузьмину – сестру Антона Шипулина. Она с 2008 года выступает за сборную Словакии. Кузьмина является двукратной олимпийской чемпионкой.

"Непонятные подозрения и просто список спортсменов — вот какие доказательства. Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены, держитесь!" – добавил Отченаш.