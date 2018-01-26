Премьер-министр Эстонии требует от Украины удалить его страну из списка офшоров

Эстонский премьер-министр Юри Ратас потребовал от правительства Украины незамедлительно удалить его страну из списка офшорных зон. Как предполагает Ратас, Эстония попала в список по ошибке. Об этом сообщили представители пресс-службы эстонского правительства.

В телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и при личной встрече с министром финансов Александром Данилюком в швейцарском Давосе Ратас заявил, что внесение Эстонии в список так называемых налоговых гаваней – это досадная ошибка, и ее надо будет исправить как можно быстрее.

Как отметил Ратас, ни одна страна не считает Эстонию офшором. Эстония – член Организации экономического сотрудничества и развития, член Евросоюза, и налоговая политика Эстонии соответствует всем международным стандартам и требованиям, в том числе законодательству Украины.

Ранее СМИ Эстонии сообщали, что 27 декабря 2017 года правительство Украины приняло решение о включении 22 новых стран (в том числе Эстонии и Латвии) в украинский список офшорных зон

На пресс-конференции 18 января министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер пояснил, что Эстония была включена в этот список ошибочно, так как Украина неверно истолковала закон о подоходном налоге в балтийской республике, посчитав, что в стране действует нулевая ставка налога на прибыль предприятий. Также министр отметил, что это решение может навредить экономическим отношениям между Киевом и Таллином, передает РИА Новости.