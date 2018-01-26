Сильный шторм и туман не останавливают поиски пропавшего судна "Восток"

Сильный шторм и туман — в таких условиях спасатели продолжают поиски рыболовецкого судна "Восток", передает "Россия 24". Оно пропало в Японском море. На борту 20 человек. Корабль шел из Южной Кореи в Холмск Сахалинской области.

Моряки успели подать сигнал бедствия, затем связь пропала. По одной из версий — корабль мог обледенеть и перевернуться.

Кадры с места выложила в Сеть команда другого корабля, которой шел следом за "Востоком", и им с трудом удалось вернуться в порт.