НХЛ. Дубли Малкина и Наместникова помогли их командам победить

В Национальной хоккейной лиге стартовал большой игровой день, в ходе которого свои матчи проводят 30 из 31 команды. "Питтсбург Пингвинз" в очередной игре регулярного чемпионата на своем льду одержал победу над клубом "Миннесота Уайлд" со счетом 6:3.

В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Евгений Малкин (10-я и 42-я минуты), также дубль на счету Доминика Симона (4-я и 43-я). Еще по разу у "Пингвинз" отличились Карл Хагелин (30-я), передачу которому отдал Малкин, и Брайан Дюмулин (31-я). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Эрик Стаал (49-я), Микаэль Гранлунд (51-я) и Юнас Бродин (52-я). По итогам матча первой звездой признали Малкина.

В другой игре дня "Тама-Бэй Лайтнинг" на выезде встречалась с "Филадельфией Флайерз" и одержала уверенную победу со счетом 5:1. У "молний" дважды отличился российский форвард Владислав Наместников, которому оба раза ассистировал его соотечественник Никита Кучеров. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи, Наместников – второй.

В других матчах дня "Нэшвилл Предаторз" на выезде победил "Нью-Джерси Девилз" – 3:0, "Чикаго Блэкхокс" в гостях оказалось сильнее "Детройт Ред Уингз" – 5:1.