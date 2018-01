Овечкин упрочил лидерство в гонке снайперов чемпионата НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день регулярного чемпионата, в ходе которого свои встречи проводят 30 из 31 клуба. "Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил "Флориду Пантерз" со счетом 4:2, а капитан и лидер "столичных" Александр Овечкин отметился 500-й передачей за карьеру в НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2. У хозяев дважды отличился Денис Мальгин (12-я и 27-я минуты). В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрем (18-я), которому ассистировали Овечкин и Евгений Кузнецов. Затем Овечкин уже сам отметился голом (28-я). Также отличились Джон Карлсон (38-я) с передачи Кузнецова и Бретт Конноли (42-я).

Овечкин забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне и упрочил лидерство в таблице лучших снайперов лиги. Теперь российский форвард опережает ближайших преследователей на три гола. Кроме того, Овечкин сделал 500-ю передачу за карьеру в НХЛ. Россиянин стал четвертым действующим игроком лиги, которому удалось покорить отметки в 500 голов и 500 шайб.

We know he can score, but @ovi8 certainly knows how to pass it too. Congrats on 500 assists! 👏#NHLMilestones via @SAPSports: https://t.co/1selnNnNhD pic.twitter.com/6i9S3kpx5m