Компания Arianspace заявила о потере связи с ракетой-носителем Ariane 5

Французская компания Arianspace потеряла связь с ракетой-носителем Ariane 5. Об этом сообщает портал Spaceflight Now. Ракета успела вывести на орбиту два спутника. Сейчас за ними следят из центров управления.

Запуск состоялся этой ночью с космодрома во Французской Гвиане. На разработку европейской ракеты-носителя ушло примерно 10 лет и было потрачено 7 миллиардов долларов. Ariane 5 предназначена для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли, передает телеканал "Россия 24".