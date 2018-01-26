Число пострадавших при пожаре в больнице в Южной Корее достигло 79

Президент Южной Кореи созывает экстренное совещание из-за пожара в больнице города Мильян. Как сообщает агентство Yohnap, число пострадавших уже достигло 79. И эти данные не окончательные.

По предварительной информации, возгорание началось в отделении неотложной помощи на первом этаже. Справиться с огнем удалось примерно через полтора часа. В больнице находились около сотни человек, где-то 40 из них пострадали. Причины ЧП выясняются, передает телеканал "Россия 24".