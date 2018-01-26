Земан: Чехия не торопится с переходом на евро, чтобы не оплачивать долги Греции

В Чехии сегодня начинается второй тур президентских выборов. За победу поборются действующий глава страны Милош Земан и бывший председатель Академии наук Иржи Драгош. Накануне они приняли участие в теледебатах.

Несмотря на разногласия в одном они все же сошлись. И Земан, и Драгош считают, что Чехия должна быть достойным партнером для других стран Евросоюза и активно реализовывать в нем свои национальные интересы, сообщает "Россия 24".

Также оба политика не исключили, что в будущем Чехия перейдет в расчеты на евро. Однако сейчас Земан заявил, что об отказе от нацвалюты говорить рано. Действующий президент подчеркнул, что не хочет, чтобы Чехия оплачивала греческие долги.

Традиционно второй тур выборов продлится два дня. Итоговые результаты должны стать известны уже в субботу вечером.