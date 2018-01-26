Отбывающий наказание в американской тюрьме россиянин Виктор Бут впервые за шесть лет встретится с семьей. Об этом заявила его супруга Алла.

По ее словам, она полетит в Штаты вместе с дочерью и матерью Виктора. Сейчас они занимаются подготовкой документов для получения визы, передает "Россия 24". Сколько продлится поездка, будет зависеть от суммы, которую удастся накопить. Раньше у семьи не было возможности отправиться в Америку из-за финансовых трудностей: судебный процесс требовал значительных расходов.

В 2008 году в Таиланде Виктора Бута задержали американские спецслужбы. В 2011-м суд Нью-Йорка приговорил мужчину к 25 годам тюрьмы. Бута обвинили в намерении продать оружие группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии".