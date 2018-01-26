В аэропорту в Таиланде произошел пожар

В международном аэропорту города Кхонкэн на севере Таиланда вспыхнул пожар. О происшествии сообщила местная газета National.

Как уточняется, возгорание произошло около 5:00 по местному времени (1:00 по времени Москвы). Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы. Часть пассажиров переправили на автобусах в соседний аэропорт Удонтхани.