Сергей Устюгов: 99% зарубежных спортсменов нас поддерживают

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что 99% зарубежных спортсменов поддерживают российскую команду и разочарованы отсутствием наших спортсменов на старте. Ранее Международный олимпийский комитет не допустил Устюгова до Олимпийских игр в Пхенчхане.

"99 процентов зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте, — сказал Устюгов, которого цитирует "Советский спорт" со ссылкой на Instagram спортсмена. — Это не их решения, в этом нет их вины".

Ранее стало известно, что в составе команды "Олимпийские спортсмены из России" на Игры отправятся 169 спортсменов. Их фамилии ранее озвучил Олимпийский комитет России.