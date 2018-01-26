Под Саратовом задержали четырех подозреваемых в нападении на полицейского

В Саратовской области оперативникам удалось задержать четырех подозреваемых в нападении на полицейского. Сейчас устанавливается местонахождение остальных фигурантов. Такие данные сообщили представители пресс-службы областного ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что вечером 25 января двое неизвестных напали на сотрудника полиции при проведении оперативных мероприятий в Саратовском районе Саратовской области. Личность одного из них удалось установить, передает РИА Новости. Пострадавшему полицейскому была оказана необходимая медицинская помощь.

По данным ГУ МВД, нападению подвергся сотрудник уголовного розыска УМВД по городу Калуге. После этого в регионе был введен план "Перехват". Как установили правоохранители, нападение произошло при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В результате по подозрению в совершении преступления были задержаны четверо предполагаемых участников вооруженного нападения на полицейского. Сейчас проводятся мероприятия, которые направлены на установление местонахождения и задержание остальных подозреваемых.

На место ЧП выезжали руководство регионального ГУ МВД и оперативных подразделений полиции.