Александр Радулов продлил результативную серию до девяти матчей

Александр Радулов продлил результативную серию до девяти матчейЧитайте нас в Telegram
Матчем между "Даллас Старз" и "Торонто Мэйпл Ливз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпиона. Встреча прошла в Далласе и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (16-я минута), Зак Хайман (22-я), Митчелл Марнер (30-я) и Остон Мэттьюс (43-я). У хозяев с передачи российского нападающего Александра Овечкина шайбу забросил Тайлер Сегин (38-я). Радулов в матче с "Торонто" продлил результативную серию до девяти встреч. В них форвард набрал 16 (6 голов + 10 передач) очков. Всего в нынешнем сезоне в активе россиянина 48 (20+28) баллов за результативность.
В другом матче дня "Коламбус Блю Джекетс" в гостях одержал победу над клубом "Аризона Койотиз" (2:1) Российский голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 38 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи.
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