В столичном регионе начинает постепенно теплеть

Последний рабочий день столичный регион проведет на границе взаимодействия атлантического циклона и антициклона, протянувшего свой гребень из-за Урала. Результатом этого противостояния станет выпадения локального небольшого снега, а вот температурный режим ожидается на 3-5 градусов выше климатической нормы.

В Москве и области преобладание облачной погоды, местами небольшой снег (в столице преимущественно в первой половине дня). Максимальная температура в мегаполисе -3°…-5°, в Подмосковье -2°…-7°. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру немного повысится до 759 миллиметров ртутного столба, передает Центр погоды ФОБОС.