Минобороны: США формируют из игиловцев подконтрольную "вооруженную оппозицию"

США формируют в Сирии из проигиловских группировок, разбитых правительственными войсками, подконтрольную себе "вооруженную оппозицию". Их целью является срыв мирного процесса в Сирии. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным Центра, 24 января в районе Эт-Танф сирийским военным патрулем была обнаружена колонна боевиков. Они ехали на трех джипах в сторону сирийско-иракской границы. Бойцы отряда народного ополчения "Дамаск" открыли огонь на поражение и уничижили 2 джипа и 5 террористов. Еще одному автомобилю с боевиками удалось вернуться обратно в зону Эт-Танф.

У убитых террористов была найдена аппаратура для радиоэлектронной борьбы (устройства для создания помех и базовая радиостанция европейского производства), боеприпасы и литература ИГИЛ (запрещена в России). Также в машинах обнаружены флаги и эмблемы "оппозиционной" группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", боевики которой проходят подготовку под руководством американских инструкторов.

Кроме того, по словам беженцев, в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф. Их главной задачей является совершение диверсией и терактов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы оттянуть на себя силы сирийских войск, воюющих в Идлибе.

Ранее в Совете безопасности ООН прошло очередное обсуждение проблемы применения химического оружия в Сирии. Российская сторона представила проект создания новой структуры, для установления виновных в применении отравляющих веществ в ходе конфликта. Однако представитель США в ООН Никки Хейли даже не стала его читать. "То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом. США не нужен никакой независимый профессиональный механизм", — заявил российский постпред в ООН Василий Небензя.