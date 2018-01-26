Более тысячи пассажиров эвакуированы из-за пожара в аэропорту Таиланда

В пятницу из-за пожара в аэропорту северо-восточной провинции Кхонкэн в Таиланде были эвакуированы более тысячи пассажиров, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, возгорание началось на третьем этаже терминала аэропорта из-за вышедшего из строя электрощита. Порядка тысячи пассажиров были оперативно эвакуированы из здания. Пострадавших нет.

Огонь уничтожил до 40% кровли воздушной гавани. Вылет всех самолетов из аэропорта отменен. Прибывающие рейсы направляются в авиаузлы соседних провинций.