"ПСЖ" не хочет менять Неймара на Криштиану Роналду

Мадридский "Реал" продолжает попытки забрать форварда сборной Бразилии Неймара у французского "Пари Сен-Жермен". Тем более, что сам игрок не против вернуться в Испанию. По сведениям из штаба "сливочных", они готовы включить в сделку по бразильцу португальца Криштиану Роналду.

Однако предположение инсайдеров про возможный обмен Неймара на нападющего сборной Португалии, который также намерен покинуть свой нынешний клуб, в "ПСЖ" отвергли, сообщает испанская Marca. "Это в принципе невозможно", – сообщил источник в Париже.

Как уже сообщали Вести.Ru, Неймар перешел в "ПСЖ" из испанской "Барселоны", выкупив вместе с инвесторами парижского клуба свой контракт за рекордные 222 млн евро. Но затем бразилец сильно заскучал в Париже и неофициально выражал желание покинуть Францию и вернуться в Испанию. Там на него нацелился "Реал".