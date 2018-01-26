Мальчик бросил петарду в канализацию и взлетел на воздух. Видео

Детский эксперимент с недетскими последствиями. Юный житель Китая бросил в канализационный люк горящий фейерверк, а в итоге буквально взлетел в воздух. Крышка, из-под которой вырвался столб пламени, подскочила и подбросила школьника на высоту около трех метров над землей.

Многие решили, что это постановка. Однако, как сообщает "Россия 24", о фейке речи не идет. Насколько тяжелые травмы получил виновник ЧП и в каком состоянии он сейчас находится, неизвестно.