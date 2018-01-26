Тренер "Зенита" Манчини: про Дзюбу и Шатова говорить не буду

Питерский "Зенит" завершает очередной этап подготовки ко второй части чемпионата России по футболу. Наставник "сине-бело-голубых" Роберто Манчини встретился с журналистами и поделился своими впечатлениями о сборе и о настроении в команде накануне старта весенней стадии премьер-лиги.

"В целом я оцениваю тренировочные сборы очень позитивно, — цитирует итальянского специалиста официальный сайт "Зенита". – Все ребята выкладываются на тренировках. Все работают очень хорошо, и я это очень ценю. В целом сборы удаются. Осталось еще несколько дней, и мы собираемся продолжить в том же духе".

Говоря о ситуации в таблице, где "Зенит" отстает от "Локомотива" на 8 очков, Манчини отметил, что будет нелегко отыграть отставание: "Но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Безусловно, мы сможем их отыграть и будем все делать для этого. Мы незаслуженно потеряли очень много очков в течение первой части чемпионата. Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли".

"К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье, — признал тренер. – У нас очень плотный график, и мы пока не сумели под него подстроиться, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии. Это те проблемы, над которыми мы будем работать во второй части сезона, и думаю, что у нас все получится".

Когда наставнику задали вопрос о ситуации с российскими игроками Артемом Дзюбой, Олегом Шатовым и Александром Анюковым, итальянец отрезал: "Мне кажется, тут нечего прояснять. Мне задало вопрос руководство клуба по этому поводу, руководству клуба я все объяснил. В разговоре с президентом я полностью обосновал свою позицию".

"И я не обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом — безусловно. Когда руководство задает мне вопросы, я объясняю, почему решил так, а не иначе. Это техническое решение тренерского штаба. Больше мне добавить нечего", — сказал Манчини. Есть предположение, что Дзюба и Шатов покинут "Зенит".