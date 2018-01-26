НХЛ. Павел Бучневич помог "Рейнджерс" одержать важную победу

Игровой день регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился пятью матчами. Важнейшие победы одержали оба клуба из Нью-Йорка – "Рейнджерс" и "Айлендерс".

Ни "Нью-Йорк Рейнджерс", ни их соседи из "Нью-Йорк Айлендерс" не входят в зону плей-офф, но оба клуба не потеряли шансы на выход в Кубок Стэнли. Тем важнее были победы одержанные в гостях. "Айлендерс" с результатом 2:1 переиграл "Вегас Голден Найтс", а "Рейнджерс" был сильнее "Сан-Хосе Шаркс" 6:5. У победителей голевой пас сделал российский нападающий Павел Бучневич. У "рейнджеров" стало 56 очков, а у "островитян" 55. Они занимают соответственно 9 и 10 места на Востоке.

Потерявший шансы на выход в плей-офф "Баффало Сэйбрз" в гостях обыграл другого неудачника "Ванкувер Кэнакс" 4:0. В двух встречах пришлось определять победителя с помощью буллитов. "Эдмонтон Ойлерз" и "Калгари Флэймз" в игровое время сыграли вничью 3:3, буллиты лучше выполнили хоккеисты "Эдмонтона". Такая же картина 3:3 и победа хозяев в серии наблюдалась в матче "Анахайм Дакс" – "Виннипег Джетс".