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26 января 201809:25

Александр Овечкин стал членом престижного клуба НХЛ "500+500"

meduza.io

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Ведущий хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата заокеанской Лиги против "Флориды Пантерз" прошел рубеж в 500 результативных пасов. Россиянин стал 43-м игроком, отметившимся за карьеру 500 голами и 500 передачами.

Никому из наших игроков, выступавших и выступающих ныне в НХЛ, ранее совершить подобное не удавалось, сообщает "Спорт-экспресс". Из ныне действующих хоккеистов в клубе "500+500" присутствуют Яромир Ягр (766+1155), Мариан Хосса (525+609) и Патрик Марло (524+583).

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