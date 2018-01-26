На Матч звезд НБА выбраны только два белых баскетболиста

Ведущие игроки Матча всех звезд НБА ЛеБрон Джеймс и Стефен Карри назвали составы команд, в которых они являются капитанами. Из 24-х баскетболистов, которые сыграют в главной игре Всезвездного уикенда в Лос-Анджелесе 18 февраля, только два белокожих игрока — Кевин Лав и латвиец Кристапс Порзингис.

При этом оба они сыграют в составе команды Джеймса, а вот Карри решил обойтись только темнокожими братьями. ЛеБрон выбрал в состав своей команды Кайри Ирвинга, который прошлым летом попросил обмен в другую команду из-за нежелания играть с ним, сообщает Спортс.Ru. Лидер "Кливленд Кавалдьерз" также перехватил у Карри его именитого одноклубника Кевина Дюрэнта.

В тоге в состав Команды Джеймса вошли кроме него самого Ирвинг, Демаркус Казинс, Дюрэнт, Энтони Дэвис (старт), Брэдли Бил, Ламаркус Олдридж, Лав, Расселл Уэстбрук, Виктор Оладипо, Порзингис, Джон Уолл.

Команду Карри составили сам Карри, Джеймс Харден, Демар Дерозан, Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид (старт), Кайл Лаури, Дрэймонд Грин, Джимми Батлер, Дэмиан Лиллард, Клэй Томпсон, Карл-Энтони Таунс, Эл Хорфорд.