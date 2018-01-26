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26 января 201810:55

Пожар на французской ракете: с Ariane потеряна связь, но спутники вышли на орбиту
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Французская компания Arianespace потеряла связь с ракетой-носителем Ariane5. Это произошло после воспламенения верхней ступени. Запуск прошел ночью 26 января с космодрома во Французской Гвиане. Однако ракета, несмотря на утрату контакта с центром управления, успела вывести на орбиту два спутника. Это был первый пуск для Arianespace в 2018 году.

Ariane5 вывел два телекоммуникационных спутника, сообщает телеканал "Россия 24". Это люксембургский SES 14 и принадлежащий ОАЭ Al Yax 3. Сейчас за ними следят из центров управления.

Люксембург выполняет миссию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) GOLD – Global-scale Observations of the Limb and Disk ("Наблюдения лимба и диска в глобальном масштабе") по изучению изменений в верхней атмосфере Земли.

На разработку европейской ракеты-носителя Ariane ушло примерно 10 лет и было потрачено 7 миллиардов долларов. Ariane5 предназначена для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли.

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