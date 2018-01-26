Министр обороны Британии: Россия готова убивать нас тысячами

В интервью британской газете Daily Telegraph глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия исследует организацию работы жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой для того, чтобы посеять "панику и хаос".

"Почему они фотографируют и следят за электростанциями, почему они наблюдают за системами, по которым в нашу страну поступает большое количество электричества и энергии? Они наблюдают за ними, поскольку это пути, посредством которых можно навредить Британии", — сообщил он.

Уильямсон заявил, что "все более настойчивый Кремль" пытается предпринять такие действия, которые "любая другая страна посчитала бы полностью

неприемлемыми".

По словам главы оборонного ведомства, у него есть подозрения, что РФ намеревается "нанести ущерб экономике, подорвать инфраструктуру, что вызовет тысячи смертей — создать всеобщий хаос внутри страны".

"Если мы потеряем наши системы снабжения, три миллиона домохозяйств останутся без электричества. Через несколько лет от них будет зависеть восемь миллионов домохозяйств. Можете ли вы себе представить, какой хаос это может повлечь? То, что они могли бы сделать, — это посеять хаос и отступить", — заявил министр.

По мнению Уильямсона, это реальная угроза, стоящая перед Великобританией.

При этом издание напоминает, что высказывания министра прозвучали именно в тот момент, когда минобороны Великобритании готовит к утверждению оборонную политику. На этот процесс уйдет пять месяцев. Таким образом Уильямсон пытается добиться выделения более значительных средств для того, чтобы избежать сокращений в Вооруженных силах.